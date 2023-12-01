На остановке "Строительная" в Астрахани нет даже знака автобусной остановки

"На остановке "Строительная" в районе Трусовского водоканала нет даже знака автобусной остановки. И маршрут М-6 там не останавливается! В местах, где на карте города отмечены остановки, стоят на дороге отбойники.
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