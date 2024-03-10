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Киберэксперт Магомедов раскрыл способ кражи денег через экран смартфона

Киберэксперт Магомедов раскрыл способ кражи денег через экран смартфона

Злоумышленники придумали способ похищать средства через экран смартфона, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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