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Память и прощание: Светлану Маслякову похоронят рядом с мужем

Память и прощание: Светлану Маслякову похоронят рядом с мужем

Из-за продолжительной болезни умерла Светлана Маслякова После кончины режиссера КВН Светланы Масляковой, последовавшей 17 июля на 79-м году жизни, появились подробности о месте ее последнего упокоения.

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