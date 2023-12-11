На круглом столе в Барнауле обсудили влияние денежно-кредитной политики и банковских процентных ставок на предпринимательскую активность

В г. Барнауле состоялся круглый стол «Влияние денежно-кредитной политики и банковских процентных ставок на предпринимательскую активность» организаторами которого выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайский крае и Алтайским банковский союз.
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