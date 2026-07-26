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Учёные заявили, что планету ждут 300 дней жары в году

Учёные заявили, что планету ждут 300 дней жары в году

Группа исследователей во главе с Лилиан Бальд из французского Национального центра метеорологических исследований опубликовала в журнале Geophysical Research Letters анализ климатических рисков для тропических островов.

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