Учёные заявили, что планету ждут 300 дней жары в году

Группа исследователей во главе с Лилиан Бальд из французского Национального центра метеорологических исследований опубликовала в журнале Geophysical Research Letters анализ климатических рисков для тропических островов.
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