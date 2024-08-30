Новый дизайн «Тройки» посвятили ВДНХ

В честь 85-летия Выставки достижений народного хозяйства выпустили тематическую карту «Тройка». — Она напомнит пассажирам об этой важной дате и станет отличным сувениром для туристов, — отметил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
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