ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Новый дизайн «Тройки» посвятили ВДНХ

Новый дизайн «Тройки» посвятили ВДНХ

В честь 85-летия Выставки достижений народного хозяйства выпустили тематическую карту «Тройка». — Она напомнит пассажирам об этой важной дате и станет отличным сувениром для туристов, — отметил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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