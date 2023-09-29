Разглаживаем вещи 1 самодельным спреем за 30 секунд - про утюг можно забыть

Забудьте о долгих часах у гладильной доски с утюгом в руке. Портал The Sun (18+) представил вниманию всех хозяек революционный способ, который позволит сделать белье гладким и ароматным без лишних усилий и использования электроэнергии в считанные секунды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии