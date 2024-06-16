Бывший президент Молдавии осудил нападки властей на ансамбль, выступивший на ПМЭФ-2024

И призвал артистов не опускать руки Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил нападки властей на Национальный академический ансамбль народного танца «Жок», артисты которого выступили на Петербургском международном экономическом форуме.
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