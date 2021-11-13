Мировое обозрение

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Байден: США очень обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Байден: США очень обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Власти США выразили Белоруссии и России большую обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Надо же - они обеспокоились... Может даже эта проблема им спать спокойно не дает? А кто же это все затеял - с Ираком, Сирией, Афганистаном? Видимо, Россия с Белоруссией...
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