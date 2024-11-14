В Тобольске замдиректора ДК приговорен к принудительным работам за халатность

Тобольский городской суд Тюменской области признал заместителя директора местного дома культуры виновным в небрежном исполнении своих обязанностей, что привело к тяжелым травмам ребенка во время детского утренника.
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