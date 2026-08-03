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Аргументы недели

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Главред The Exile о провале стратегии Зеленского перед саммитом НАТО

Главред The Exile о провале стратегии Зеленского перед саммитом НАТО

Главред некогда самого популярного англоязычного издания в России «The Exile» Марк Эймс так прокомментировал невесёлые для ВСУ и Зеленского новости последних недель: «Вскоре мы можем узнать, что Зеленский использовал невыносимо большие ресурсы украинских войск в первой половине 2026 года, чтобы создать свою „Украина меняет ход войны“ — PR-кампанию, чтобы попытаться завоевать поддержку Трампа к июльскому саммиту НАТО.

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