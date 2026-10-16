В Петербурге четыре человека попали в больницу с оспой обезьян. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.Четверых заболевших медики забрали из квартиры в Красногвардейском районе.
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