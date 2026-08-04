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«Ну все, потеряла я мужа»: Анастасия Ивлеева подарила супругу роскошную лодку за 1,23 млн рублей

«Ну все, потеряла я мужа»: Анастасия Ивлеева подарила супругу роскошную лодку за 1,23 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева преподнесла мужу, предпринимателю Филиппу Бегаку, дорогостоящий презент.

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