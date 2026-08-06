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Золото Саппоро, драка на балконе и поздний сын в 69 лет: как сложилась судьба фигуриста Алексея Уланова

Золото Саппоро, драка на балконе и поздний сын в 69 лет: как сложилась судьба фигуриста Алексея Уланова

В марте 1972 года на тренировке перед чемпионатом мира в Калгари советская фигуристка Ирина Роднина упала с поддержки.

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