Город страшно трясло — били прицельно и очень жестко: Американские наемники и ракеты взорваны в Одессе

ИМ

Ильдус Мамлеев

А как вообще эти ракеты и установки оказались в Одессе? Почему не были уничтожены во время транспортировки? Почему до сих пор действуют мосты по которым они доставляются? Когда мы начнём реально воевать, а не делать вид что воюем? Кто на эти вопросы ответит?