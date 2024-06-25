Полноценного ответного удара за террористическую атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой на пляже погибли в том числе и дети, российская армия еще не нанесла.
Город страшно трясло — били прицельно и очень жестко: Американские наемники и ракеты взорваны в Одессе
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А как вообще эти ракеты и установки оказались в Одессе? Почему не были уничтожены во время транспортировки? Почему до сих пор действуют мосты по которым они доставляются? Когда мы начнём реально воевать, а не делать вид что воюем? Кто на эти вопросы ответит?
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12 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А почему удары возмездия? А так мы не атакуем, ждём? Просто обороняемся? Война или …так до конца столетия будем возиться, только люди гибнут, наши дети!
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Как они доставляются из цыганского табора? Почему дороги,морские пути до сих пор целы? Или их передают телепатически? Подъездные пути к руине должны быть уничтожены!!!
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10 час.
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