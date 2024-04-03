Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина

Отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы 3 апреля был посвящен не только подведению итогов работы кабмина в прошлом году, но и деятельности текущего состава правительства за все четыре года, которые прошли в условиях антироссийских санкций, внешних и внутренних угроз.
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