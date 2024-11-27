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Дикий Юг - Природа Юга России

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Полицейский поспорил с родственником из-за девушки и выстрелил ему в сердце

Полицейский поспорил с родственником из-за девушки и выстрелил ему в сердце

Фото: tuapseregion.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в  Кабардино-Балкарской Республике произошел шокирующий инцидент, в котором полицейский стал виновником трагической истории, разразившейся на праздновании дня рождения.

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