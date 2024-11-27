Полицейский поспорил с родственником из-за девушки и выстрелил ему в сердце

Фото: tuapseregion.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в Кабардино-Балкарской Республике произошел шокирующий инцидент, в котором полицейский стал виновником трагической истории, разразившейся на праздновании дня рождения.
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