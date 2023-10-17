Из пылающего дома в Петрозаводске по двум лестницам спасли женщину

Серьезный пожар случился этой ночью в карельской столице Сегодня ночью в 02 часа 05 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном двухэтажном доме на улице Ключевой.