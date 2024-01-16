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Спички - не игрушка

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Зелебобик послал чёрную метку Байдену в день приезда английского премьера индуса Риши Сунака

Зелебобик послал чёрную метку Байдену в день приезда английского премьера индуса Риши Сунака

12 января в украинской тюрьме украинскими карателями убит американский журналист Гонсало Лира. Гонсало Лира был известен своими критическими публикациями, особенно в отношении правительственных структур Зеленского и Байдена.

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