Операции в частных клиниках теперь будут контролировать строже

Мониторингом займется Российское общество хирургов В России чаще стали встречаться случаи проведения в некоторых частных клиниках так называемых органосохраняющих операций по извлечению камней из желчного пузыря.
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