В Европе заявили, что Украина потеряет Одессу и Харьков из‑за расширения НАТО

РИАМО - 10 авг. В Италии обозреватель Алессандро Орсини в материале для издания IL Fatto Quotidiano сообщил, что стремление НАТО к экспансии на Восток ведет к тому, что киевский режим потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, передает РИА Новости.