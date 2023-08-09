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В Европе заявили, что Украина потеряет Одессу и Харьков из‑за расширения НАТО

В Европе заявили, что Украина потеряет Одессу и Харьков из‑за расширения НАТО

РИАМО - 10 авг. В Италии обозреватель Алессандро Орсини в материале для издания IL Fatto Quotidiano сообщил, что стремление НАТО к экспансии на Восток ведет к тому, что киевский режим потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, передает РИА Новости.

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