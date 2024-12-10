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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швейцария уступила Нидерландам, Норвегия обыграла Германию, Дания одолела Словению

Чемпионат Европы по гандболу Женщины Основной раунд Группа 2 Вена, Австрия Швейцария – Нидерланды – 29:37 (17:24)   Норвегия – Германия – 32:27 (19:13)   Дания – Словения – 33:26 (17:15)   Положение в группе: Норвегия – 8 (4), Дания – 6 (4), Нидерланды – 6 (4), Словения – 2 (4), Германия – 2 (4), Швейцария – 0 (4).

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