Выездной прием администрации для бизнесменов прошел в Солнечногорске

Выездной прием администрации для предпринимателей прошел в Солнечногорске. Более 30 представителей бизнеса напрямую обратились со своими вопросами к региональным, муниципальным органам власти, налоговой службе, ресурсоснабжающим организациям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии