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Выездной прием администрации для бизнесменов прошел в Солнечногорске

Выездной прием администрации для бизнесменов прошел в Солнечногорске

Выездной прием администрации для предпринимателей прошел в Солнечногорске. Более 30 представителей бизнеса напрямую обратились со своими вопросами к региональным, муниципальным органам власти, налоговой службе, ресурсоснабжающим организациям.

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