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В Самарской области инспекторы ГИБДД оперативно сопроводили в лечебное учреждение ребенка, нуждающегося в неотложной медицинской помощи

В Самарской области инспекторы ГИБДД оперативно сопроводили в лечебное учреждение ребенка, нуждающегося в неотложной медицинской помощи

Утром 16 июля 2022 года при несении службы на территории Кинельского района к инспекторам Госавтоинспекции старшему лейтенанту полиции Сергею Пешеву и майору полиции Илье Папенину подъехал автомобиль, из которого выбежала взволнованная женщина.

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