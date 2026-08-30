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Татар-информ

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Мальдонадо подвел итог победы над махачкалинским «Динамо»

Мальдонадо подвел итог победы над махачкалинским «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru Сегодня казанский «Рубин» в рамках шестого тура РПЛ принимал махачкалинское «Динамо».

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