Американец попал в русский дом и удивился. «В США так никто не делает!»

Avia.pro - СМИ В гостях у будущих родственников в России Когда 28-летний Майкл из солнечной Калифорнии впервые приехал в дом своей русской невесты где-то в Подмосковье, он ожидал увидеть что-то обычное, может, даже скромное.
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