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Американец попал в русский дом и удивился. «В США так никто не делает!»

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Комментарии
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1 час.
Валерий Василенко
Какая-то цыганщина. Попытка выпендриться.
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14 мин.
Илхом Умаров
Это далеко не среднестатистический дом.
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3 мин.

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