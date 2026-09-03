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Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться

Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться

Известные украинские артисты Потап и Настя Каменских записали видео, в котором потешаются над украинским режимом "языкового геноцида".

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