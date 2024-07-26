В честь памяти детей, погибших во время вооружëнного конфликта в Донбассе, Юрий Пехтелев поделился своим стихотворением.
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В честь памяти детей, погибших во время вооружëнного конфликта в Донбассе, Юрий Пехтелев поделился своим стихотворением.