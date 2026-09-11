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Царьград

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Плата объяснил срыв трансфера в "Динамо" травмой, которой не было

Плата объяснил срыв трансфера в "Динамо" травмой, которой не было

Футболист Гонсало Плата был на грани подписания контракта с московским "Динамо" в августе, но переход сорвался из-за якобы травмы колена.

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