Общественница рассказала, что беспокоит молодежь в интернете

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Молодежь волнует проблема нелегальных онлайн-казино. Многие плохо относятся к игровой зависимости и стримерам, рассказала член Общественной палаты РФ, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на шоу «Киберетика».
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