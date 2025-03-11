WP: войска РФ контролируют линии снабжения ВСУ в Курской области

Российские войска контролируют маршруты снабжения Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на военных 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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