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Воронежские новости

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Пенсионерка 7 лет жила без холодной воды в воронежском селе

Пенсионерка 7 лет жила без холодной воды в воронежском селе

74-летняя Лидия Семенникова осталась без холодной воды после реконструкции водопровода в 2019 году. Ее дом просто не подключили к централизованному водоснабжению.

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