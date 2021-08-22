Радий Хабиров рассказал, зачем он проводит международные соревнования в Башкирии

Руководитель региона заявил, что проводит подобные мероприятия в республике, поскольку, по его мнению, после таких соревнований, как чемпионат мира или России, большое количество детей, смотря на лучших спортсменов, тоже начнут увлекаться спортом.
Руководитель региона заявил, что проводит подобные мероприятия в республике, поскольку, по его мнению, после таких соревнований, как чемпионат мира или России, большое количество детей, смотря на лучших спортсменов, тоже начнут увлекаться спортом.
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