mkset

195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Маразм, блин, все таки, увы, в некоторых местах и в наше время, как говорят обычно, "балом правит"...((( Какую угро...В Башкирии чиновн...
  • Елена Котенева
    А на колени за чем?В Уфе компания ПС...
  • Екатерина Иванова
    Мля....Вы зарплаты людям повысьте,а то диспансеризацию оплачивать....Люди про неё знать не будут,а тот кто должен буд...В Госдуме прокомм...

Радий Хабиров рассказал, зачем он проводит международные соревнования в Башкирии

Радий Хабиров рассказал, зачем он проводит международные соревнования в Башкирии

Руководитель региона заявил, что проводит подобные мероприятия в республике, поскольку, по его мнению, после таких соревнований, как чемпионат мира или России, большое количество детей, смотря на лучших спортсменов, тоже начнут увлекаться спортом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх