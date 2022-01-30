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РЖД: сохранить нельзя банкротить. Доля Рабиновича стала тяжелее. Питерский порт переезда не боится. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД: сохранить нельзя банкротить. Доля Рабиновича стала тяжелее. Питерский порт переезда не боится. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были предложения ФАС на 15% увеличить тариф на провоз порожних вагонов, возвращение мировых цен на уголь к рекордным значениям и иск к РЖД за взимание платы за «бесплатный» Wi-Fi в «Сапсанах».

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