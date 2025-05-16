Заместителю директора одного из департаментов Минтранса России предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и организации ограничения конкуренции

«Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получены доказательства, свидетельствующие о превышении должностных полномочий заместителем директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, а также организации ограничения конкуренции.