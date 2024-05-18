В зданиях на Знаменке и Фрунзенской набережной нынче тревожно. Внезапно люди не выходят на службу, а вышедшие начинают писать рапорты об отставке.
Кто и куда бежит? Кадровый переполох в Минобороны
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Людмила Свириденко
Просто они подзабыли, что работать на государственной должности нужно не только в свой карман, но и для государства. Должность-то государственная)
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2 час.
Lora Некрасова
Конечно, хорошо автором придумано. Но никто так делать не будет. Потому что у нас есть законы писаные, шаг вправо, шан влево невозможен. И Сталина давным-давно нет, остались только одни яркие, но не чёткие воспоминания. И ещё наш гуманный суд. Не важно, скоррупциониздил миллиард, миллион или бутылку пива стыбзил, по приговору много не покажется. А если ещё посотрудничать со следствием, то вообще можно отделаться одним испугом. А хотелось бы, чтобы как в Китае, ну сами понимаете...🥸🥺☠️
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1 час.
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