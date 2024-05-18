Кто и куда бежит? Кадровый переполох в Минобороны

Lora Некрасова

Конечно, хорошо автором придумано. Но никто так делать не будет. Потому что у нас есть законы писаные, шаг вправо, шан влево невозможен. И Сталина давным-давно нет, остались только одни яркие, но не чёткие воспоминания. И ещё наш гуманный суд. Не важно, скоррупциониздил миллиард, миллион или бутылку пива стыбзил, по приговору много не покажется. А если ещё посотрудничать со следствием, то вообще можно отделаться одним испугом. А хотелось бы, чтобы как в Китае, ну сами понимаете...🥸🥺☠️