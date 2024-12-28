Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Такое решение приняли акционеры компании 27 декабря, сообщается на сайте ритейлера. «Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции.