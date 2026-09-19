Фигурист Кондратюк об отзыве нейтрального статуса: будем бороться за свои права

Бронзовый призёр Олимпиады — 2022 в командном первенстве Марк Кондратюк высказался об отзыве нейтрального статуса, отметив, что апелляция на это решение подана, передает «Чемпионат».
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