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Газета.ру

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Фигурист Кондратюк об отзыве нейтрального статуса: будем бороться за свои права

Фигурист Кондратюк об отзыве нейтрального статуса: будем бороться за свои права

Бронзовый призёр Олимпиады — 2022 в командном первенстве Марк Кондратюк высказался об отзыве нейтрального статуса, отметив, что апелляция на это решение подана, передает «Чемпионат».

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