Создан шагающий робот-муравей

Робототехники создали нового шагающего робота размером с муравья под названием Picotaur. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Intelligent Systems, робот, обладающий способностью бегать, поворачиваться, толкать грузы и подниматься по миниатюрным лестницам, был разработан для исследования труднодоступных мест.