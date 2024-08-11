Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Жемчуг в сочетании с кроссовками - это говорит очень много о вкусе хохотушки демократки Камалы Харрис.🤪🤪🤪Две вещи неожидан...
  • Иван
    Ед, а не Еарл ли ты в своем предыдущем образе, год назад? Я тебе тогда про "на новых принципах" пытался объяснить, а ...В Совфеде рассказ...
  • Aleksandr
    Так уже надо было это сделать давноВ России высказал...

Создан шагающий робот-муравей

Создан шагающий робот-муравей

Робототехники создали нового шагающего робота размером с муравья под названием Picotaur. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Intelligent Systems, робот, обладающий способностью бегать, поворачиваться, толкать грузы и подниматься по миниатюрным лестницам, был разработан для исследования труднодоступных мест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх