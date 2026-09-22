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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян отстранен от боев на 60 дней после победы над Маурисио Руффи

Атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала список отстранений от боев после турнира UFC 331. Арману Царукяну запрещено заниматься контактными тренировками в течение 30 дней.

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