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Павлюченкова сыграет с украинкой на турнире в США

Павлюченкова сыграет с украинкой на турнире в США

Опытная российская теннисистка пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Сна-Диего. В поединке второго круга Анастасия Павлюченкова в напряженнейшем противостоянии сломила сопротивление китайской оппонентки Ван Синьюй.

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