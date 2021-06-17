Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

Политика Американцы раскритиковали Байдена после саммита с Путиным. Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп высказался по итогам переговоров между своим последователем на президентском посту Джо Байденом и его коллегой из РФ Владимиром Путиным.
Политика Американцы раскритиковали Байдена после саммита с Путиным. Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп высказался по итогам переговоров между своим последователем на президентском посту Джо Байденом и его коллегой из РФ Владимиром Путиным.
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