НАТО распределит среди своих стран ответственность за потребности Украины

© Алексей Витвицкий/ ТАСС Внутри группы доноров созданы восемь "коалиций по возможностям", каждая из которых будет отвечать за обеспечение одного из аспектов военных нужд Киева, отметил представитель Пентагона высокого ранга ВАШИНГТОН, 8 января.
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