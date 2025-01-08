НАТО распределит среди своих стран ответственность за потребности Украины

© Алексей Витвицкий/ ТАСС Внутри группы доноров созданы восемь "коалиций по возможностям", каждая из которых будет отвечать за обеспечение одного из аспектов военных нужд Киева, отметил представитель Пентагона высокого ранга ВАШИНГТОН, 8 января.