ЕС хочет контролировать Черное море без участия России.Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует контролировать безопасность судоходства в Черном море вместе со всеми странами региона, кроме России.
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