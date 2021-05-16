Спутник

235 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lavina10
    Как в воду смотрел!) Вам бы ставки делать...)Букмекеры дали пр...
  • Lavina10
    Так может тех кто угас и никак не вырос просто гнать из сборной (клуба)? Может тем кто не хочет потерять свое место л...Букмекеры дали пр...
  • Alexander Chuprin
    А секундомер?Когда появился пе...

Раскрыты подробности смерти феминистки Татьяны Никоновой

Раскрыты подробности смерти феминистки Татьяны Никоновой

12 мая интернет-пользователей привела в шок новость о смерти популярной блогерши и создательницы портала «Сплетник» Татьяны Никоновой, которая специализируется на публикациях о принятии тела, сексе и важности говорить об интимной жизни вслух.

Вернуться к статье
83
Обсудить
v2794 Валерий
Каков образ жизни, такова и... кончина.
vilen petrov
сдохла и хрен с ней,никакой пользы для страны-один вред.
Людмила Русская
Глупости. Она сделала прививки от ковида -спутник. Всё есть у неё в блоге.
Алек Сандр
В таком случае - на всё воля Божья
Юрий Ded
Ну и при чём лихорадка и ковид . К стати как и герпис так и геморрагическая лихорадка убивают все остальные микробы заражения какого происхождения они не были б . И этот факт доказан .
utaru80 Полина
Ну, вы хотя бы отличайте "микроб" от вируса - это суть разные понятия))
Вячеслав Никто
Господя! Откуда информация, что "ферминистка" "известный" блохер"? Лично я о ней первый раз читаю. А умерла по тому, что мужика у неё не было. А вы о какой-то геморойной лихорадке говорите.
Виктор Коряцкий
Это от мышей или крыс, на дачном участке поймала.

Картина дня

наверх