Колумбия: Должностные лица муниципалитета Эль-Кармен в департаменте Норте-де-Сантандер ввели комендантский час на всей территории муниципалитета с 06:00 по местному времени (11:00 по Гринвичу) 19 июля до 06:00 21 июля, чтобы обеспечить безопасность жителей после недавнего смертельного нападения, когда боевики напали на полицейского в муниципалитете.