Ростовский разбойник апеллировал к Конституции

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону на скамье подсудимых оказался 23-летний местный житель Артем Проценко, которого уличили в двойном разбое.
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