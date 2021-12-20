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Ростовский разбойник апеллировал к Конституции

Ростовский разбойник апеллировал к Конституции

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону на скамье подсудимых оказался 23-летний местный житель Артем Проценко, которого уличили в двойном разбое.

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