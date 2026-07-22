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DePIN предлагает альтернативу крупнейшим облачным провайдерам для ИИ-разработчиков

DePIN предлагает альтернативу крупнейшим облачным провайдерам для ИИ-разработчиков

Рынок облачных вычислений сегодня во многом контролируется несколькими крупнейшими компаниями, из-за чего разработчики искусственного интеллекта сталкиваются с высокими ценами, ограниченной доступностью GPU и сложными условиями обслуживания.

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