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СБ ООН вскоре может проголосовать по резолюции о ЧП на газопроводах

СБ ООН вскоре может проголосовать по резолюции о ЧП на газопроводах

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency На следующей неделе в Совете Безопасности ООН может состояться голосование по российскому проекту резолюции о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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