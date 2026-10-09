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Несекретные материалы

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ИИ спасает мировую торговлю

ИИ спасает мировую торговлю

ВТО резко повысила прогноз роста мировой торговли до 3,9% из-за бума ИИ. Торговля полупроводниками выросла на 67%.

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